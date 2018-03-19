Литва отказалась называть выборы в РФ демократичными

МИД Литвы утверждает, что выборы-2018 не были свободными и демократичными

РИА Новости: последние новости

"Звонков не запланировано": Трамп не собирался поздравлять Путина с победой

Россия и КНР заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

Меркель: Россия должна показать, что не имеет отношения к "делу Скрипаля"