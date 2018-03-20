Политолог: У КПРФ перспективы есть, у ЛДПР — нет

«Что касается КПРФ, то у них все в порядке. У них электорат стабильный, постепенно омолаживается. И Грудинин, может быть, рассматривается как один из вариантов действующего лидера. Я думаю, что это хорошая стратегия, в отличие от ЛДПР. Они параллельного лидера не показывают, и скорее всего, у них его просто нет. Пока работает Жириновский, до тех пор и есть ЛДПР. Без него вряд ли сохранится его партия. У КПРФ перспективы есть, а у ЛДПР, судя по итогам выборов, скорее всего, нет», — пояснил он.

Зюганов назвал своих преемников. Грудинина среди них нет По мнению политолога, тот факт, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее в эфире НСН не назвал Грудинина среди своих возможных преемников, ни о чем не говорит.

«Называть кого бы то ни было было бы большой ошибкой. Идет внутрипартийная борьба, и под нее лучше с самого начала не подставлять. И я думаю, что у него не одна кандидатура. В конце концов, не Зюганов один определяет, кто будет дальше. Там есть внутри партии, как они считают, достойные преемники. Грудинин не состоит в партии, его пока называть рано, даже если Зюганов имеет его в виду себе на смену. У Грудинина, по крайней мере, появилась узнаваемость — его же никто не знал до выборов — и независимо от мнения Зюганова он может на что-то претендовать», — отметил он.

Собеседник НСН считает, что тем же резоном мог руководствоваться Владимир Жириновский, не упомянувший среди возможных преемников своего сына Игоря Лебедева

«Может быть, по этой же причине Жириновский не назвал своего сына среди преемников. Он его по Государственной думе активно продвигает», — заметил он.

Напомним, на выборах президента России кандидат от КПРФ беспартийный предприниматель Павел Грудинин получил 11,77% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,65%.