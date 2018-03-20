В Госдуме сформировали предварительный план реализации Послания Президента

Участники заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по реализации положений ежегодных посланий Президента Федеральному Собранию 20 марта утвердили предварительный план реализации положений Послания Президента от 1 марта, сообщается на официальном сайте нижней палаты.

Отмечается, что в согласованный план включено 66 положений, из которых около 30 планируется принять уже в период весенней сессии Госдумы.

Открывая заседание, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков на правах главы межфракционной рабочей группы сообщил, что документ составлен на основе предложений фракций и комитетов с учётом опубликованного 15 марта Перечня поручений президента по реализации Послания.

Как подчеркнул Жуков, проект плана составили законопроекты, касающиеся вопросов повышения доступности жилья, увеличения объёмов жилищного строительства, модернизации механизма определения кадастровой стоимости недвижимости, привлечения инвестиций, формирования центров социально-экономического роста, а также проектов по цифровизации.

В проект предварительного плана также внесены проекты законов, которые направлены на осуществление положений Послания Президента России о необходимости поддержки малого и среднего предпринимательства, а также предприятий агропромышленного комплекса.

Несколько законопроектов, включённых в проект Предварительного плана, касаются вопросов безопасности и обороноспособности страны.

Жуков напомнил участникам заседания, что предыдущий план состоял из 95 пунктов, из которых 75 к настоящему времени исполнено.

Законы касаются вопросов развития культуры и науки, повышения МРОТ, реновации, информационной инфраструктуры, безопасности дорожного движения, повышения эффективности контроля рынка жизненно важных лекарств и поддержки добровольчества.

Из 20 неисполненных пунктов плана десять находится на рассмотрении Госдумы, по 1 отклонённому президентом закону (о контингенте обучающихся) работает специальная комиссия, ещё девять документов проходит стадию разработки.