План реализации Послания Президента будет представлен 22 марта, заявил Исаев

Как отметил парламентарий, предварительная победа Владимира Путина на прошедших 18 марта выборах главы государства свидетельствует о широкой общественной поддержке предлагаемого российским лидером курса.

«Мы считаем, что президентские выборы накладывают особую ответственность на все ветви власти. Нам предстоит очень серьёзная работа по реализации Послания Президента», — заявил Исаев.

Депутат рассказал, что специально созданная межфракционная рабочая группа во главе с первым вице— спикером Госдумы Александром Жуковым , «несмотря на региональную неделю, собирала предложения фракций». «Я думаю, что в четверг (22 марта — Прим. ред.) эта группа представит план реализации Послания Президента РФ», — резюмировал Исаев.

Ранее в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что план выполнения Послания Президента Федеральному Собранию будет утверждён верхней палатой в ближайшее время.