План реализации Послания Президента будет представлен 22 марта, заявил Исаев 

Межфракционная рабочая группа Госдумы 22 марта представит план реализации Послания Президента Федеральному Собранию, сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев после заседания президиума фракции, сообщает ТАСС.
Как отметил парламентарий, предварительная победа Владимира Путина на прошедших 18 марта выборах главы государства свидетельствует о широкой общественной поддержке предлагаемого российским лидером курса.
«Мы считаем, что президентские выборы накладывают особую ответственность на все ветви власти. Нам предстоит очень серьёзная работа по реализации Послания Президента», — заявил Исаев.
Депутат рассказал, что специально созданная межфракционная рабочая группа во главе с первым вице— спикером Госдумы Александром Жуковым, «несмотря на региональную неделю, собирала предложения фракций». «Я думаю, что в четверг (22 марта — Прим. ред.) эта группа представит план реализации Послания Президента РФ», — резюмировал Исаев.
Ранее в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что план выполнения Послания Президента Федеральному Собранию будет утверждён верхней палатой в ближайшее время.
19 марта «Парламентская газета» писала, что председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал поручения, расписывающие исполнение задач, предусмотренных Посланием главы государства. Глава кабмина напомнил, что Президент в минувшую пятницу подписал перечень поручений по итогам Послания и по итогам Российского инвестиционного форума.