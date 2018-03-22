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Госдума начала работу по реализации Послания Президента РФ
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Госдума начала работу по реализации Послания Президента РФ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму поступило более 360 предложений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вопрос реализации Послания обсудили в четверг на Совете Думы. По словам Вячеслава Володина, за короткий промежуток времени после того, как прозвучало Послание Президента Федеральному Собранию, поступило более 360 предложений со стороны депутатов и регионов.
«Остановились на реализации первой части предложений, которая включает около 70 законопроектов, — сказал Володин. — Рабочая группа уже приступила к проработке этих инициатив. Мы вместе с Правительством постараемся сделать всё, чтобы по ключевым вопросам законодательные решения были приняты как можно быстрее».
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