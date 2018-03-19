СМИ Турции: Россия не мыслит своего будущего без Путина

С приходом к власти в России Владимир Путин кардинально изменил линию Бориса Ельцина во внутренней и внешней политике, обращает внимание автор «Ени Шафак» (13.03). Он поддержал создание крупных государственных холдингов, таких как «Газпром», «Роснефть», «Ростех», «Роснано», национализировал оборонную промышленность, энергетику, сектор развития технологий, сосредоточился на централизации государственной власти, успешно провел вторую чеченскую кампанию и спас страну от развала, а также эффективно использовал военную силу за пределами России (в Грузии, на Украине, в Сирии) и взял курс на укрепление существующих и создание новых российских военных баз за рубежом. Путину досталась «полуголодная, нищая, коррумпированная Россия, которую хвалили на Западе за демократию». За последние 18 лет он вывел страну на лидирующие позиции среди развивающихся стран — и Россия сразу оказалась на прицеле у Запада.

Вместе с тем, продолжает автор, в России ждут своего решения такие проблемы, как давление на политическую оппозицию, ограничение свободы прессы, попытки Кремля формировать гражданское движение. В числе других серьезных проблем — сокращение населения, пенсионная реформа, бюрократия, с которыми сталкивается бизнес в России. Предприятия малого и среднего бизнес, которым особенно трудно под давлением внешних санкций и бюрократии, не в силах привнести вклад в рост российской экономики.

В целом, по выражению автора, программу Путина резюмирует его ответ на вопрос: какой вы видите Россию в будущем? По словам Путина, в будущем Россия должна стать стабильным, сильным, социально обеспеченным, демократическим государством, в котором нет бедности, и во всех секторах экономики применяются современные технологии. Путин хочет, чтобы Россия как глобальный игрок могла защищать свои интересы в любой точке земного шара.

Владимир Путин спас страну от «сползания на самое дно», «убогая Россия 90-х» ушла и вернулась сверхдержавой, заключает колумнист «Сабах» (12.03). При Путине Россия, которая в ельцинский период оказалась на грани распада, снова встала на ноги и вернулась на сцену в качестве международной силы, пишет «Медья гюнлюю» (14.03). Это главная причина, по которой «россияне не видят Путину альтернативы».

Большинство граждан современной России стали «почитателями» Путина и не могут представить будущее страны без нынешнего лидера, делает вывод автор «Дюнья бюльтени» (13.03). Отмечается, что это происходит от его успехов не столько во внутренней, сколько во внешней политике: решительная защита русского меньшинства в районе Донбасса на Украине, оккупация Крымского полуострова вследствие этого кризиса, отделение Южной Осетии и Абхазии от Грузии и, наконец, то, что Россия заняла сторону режима Асада в Сирии и стала одним из важных игроков войны в этой стране.

Все эти политические и военные шаги, которые, по словам российского лидера, предпринимаются для защиты российского государства в процессе конкуренции с США и ЕС, многократно повысили его популярность среди россиян. В то же время, если Путин не сможет удержать воедино разные народы на территории России и создать прослойку интеллигенции, которая поддерживала бы его, «путинизм» долго не продлится, заключает автор.

Интерес представляет не столько «заранее известный итог выборов», сколько новая линия Владимира Путина во внешней политике, отмечает журналист «Медья гюнлюю» (16.03). Он предполагает, что Путин и его команда в его новый президентский срок готовятся к вероятности опасного повышения напряженности в отношениях России и Запада.

Так, заявление российского лидера о разработке новой ракеты, которая может ударить по любой точке земного шара, и ее не в состоянии перехватить ни одна система противоракетной обороны, представляет собой не столько пропагандистский сигнал накануне выборов, сколько предупреждение Западу, подчеркивает автор. Россия ожидает, что в предстоящий период ее отношения с Западом будут гораздо напряженнее, чем сегодня, и готовится к этому периоду. Судя по напряженности, вспыхнувшей между Россией и Великобританией вокруг «дела Скрипалей», прогнозы Кремля на ближайшее будущее не так уж безосновательны, подытоживает журналист.

Запад объединяется в единый фронт против России. Так «Ени шафак» (16.03) комментирует совместное заявление США, Великобритании, Франции и Германии по делу об отравлении Скрипалей. Самоуверенность России, которую не останавливают ни экономические санкции, ни падение цен на нефть, дошла до совершения политических убийств в сердце западного мира — Лондоне, негодует «Карар» (16.03).

Действительно ли за отравлением Скрипалей стоит сам Путин — это крайне спорный вопрос, но то, что ранее некоторые российские агенты и бизнесмены становились жертвами похожих атак, служит поводом для серьезного отношения к такого рода обвинениям, приходит к выводу журналист «Миллиет» (16.03).

Что Владимир Путин выигрывает от убийства больше не опасного для него Скрипаля, вина которого в российском общественном мнении не вызывает сомнений? — задается вопросом автор «Биргюн» (16.03). Зачем Путину, популярность которого достигла пика после присоединения Крыма к России, в период подъема русского национализма предпринимать действия, представляющие его страну «террористическим государством»?

При этом Терезе Мэй и Дональду Трампу этот кризис крайне выгоден, продолжает журналист. Мэй, которая считается в Великобритании «хромой уткой», получила возможность заявить о себе на международной арене, и по крайней мере сейчас оппозиционные голоса внутри ее партии замолкли. Аналогично Трамп, который до сих пор переживает проблемы из-за якобы «связей» с Россией, выступил в поддержку антироссийских санкций и в известной степени заткнул «ястребов» в рядах своей партии.

Какой смысл Путину делать настолько дискредитирующий себя ход накануне выборов, на которых его победа ни у кого не вызывает сомнений, особенно с применением открыто оставляющего следы оружия и метода, рассуждает автор «Сабах» (18.03).

Сюрприза не произошло, — и Владимир Путин останется в Кремле на четвертый президентский срок, с большим отрывом опередив своих конкурентов на выборах 18 марта, информируют издания («Сёзджю», 18.03; «Миллиет», 19.03). Сообщается, что Путин, который, по данным ЦИК РФ, набрал почти 77% голосов, улучшил свой результат, полученный на выборах 2012 года, более чем на 10% («Хюрриет», 19.03; «Медья гюнлюю», 19.03). При этом явка избирателей, которой придавалось огромное значение ввиду того, что «выборы рассматривались в качестве референдума о политике Кремля», составила более 60%.

Не ожидалось, что кто-то из кандидатов составит Путину серьезную конкуренцию на выборах, отмечает «Медья гюнлюю» (18.03). К тому же оппозиционеру и борцу с коррупцией Алексею Навальному, хотя победу ему тоже не пророчили, не разрешили участвовать в выборах, по иронии судьбы, из-за судимости по делу о коррупции. Предполагается, что Кремль помешал Навальному выдвинуть свою кандидатуру, чтобы свести к нулю все риски для себя.

Владимир Путин станет российским лидером, который дольше всех управляет страной после Иосифа Сталина, обращает внимание «Ени акит» (19.03). Отмечается, что, обсуждая результаты голосования, российские телеканалы выводили на передний план противостояние Москва — Запад: многие аналитики с экранов телевизоров говорили о том, что «теперь Путин обрел силу, которая позволит ему говорить с Западом от имени всего российского народа».

Свою победную речь Владимир Путин произнес на концерте, организованном в честь четвертой годовщины присоединения Крыма к России, сообщает «Джумхуриет» (18.03). Переизбранный президент дал следующие сигналы: «я благодарен всем за поддержку»; «Россию ждет успех»; «мы будем думать о будущем нашей великой страны»; «вместе мы сделаем важные дела во имя России».

Переизбрание Владимира Путина на новый срок, по мнению колумниста «Стар» (19.03), показывает, что решающее значение в нынешнем турбулентном мире приобретает устойчивость и постоянство. Отмечается, что не прерывавшийся в течение 18 лет срок правления Путина подразумевает, что при нем выросло целое молодое поколение. 86% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет поддерживает Путина и верит, что он даст им больше возможностей.

При существующей политической реальности внутри России и за ее пределами отказ российского руководства от политики, делающей ставку на централизацию и укрепление безопасности, и осуществление либерально-демократического прорыва не представляется возможным, приходит к выводу автор «Тюркие» (16.03). Он также подчеркивает, что после президентских выборов в политике России могут произойти некоторые изменения в российско-турецких отношениях. Отношения России и Турции неизбежно продвинутся еще дальше — особенно в условиях нынешней конъюнктуры, когда США так и не отказались от проекта «террористического коридора» на севере Сирии.

Для Турции сохранение Владимира Путина у власти в России означает «постоянство» и продолжение начатого за последние несколько лет диалога, экономических и военных проектов, делает вывод автор «Стар» (19.03). Подчеркивается, что один из самых приоритетных из них — проект строительства первой турецкой АЭС «Аккую».