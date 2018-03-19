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Зюганов: Путин получил большинство, а проблемы остались
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Зюганов: Путин получил большинство, а проблемы остались 

Свободная пресса 11 часов назад
Председатель ЦК КПРФ, глава избирательного штаба партии и народно-патриотических сил Геннадий Зюганов прокомментировал результаты голосования на Выборах-2018 и подвел общие итоги.
«Мы считаем эти выборы абсолютно рубежными, наша команда к ним тщательно готовилась. Мы выдвинули талантливого кандидата с уникальным опытом достижения результата в чрезвычайных условиях. Да, Путин получил большинство в ходе прошедших выборов, как человек опытный, действующий руководитель и умелый тактик, он со своей командой обеспечил себе победу. А стратегически мы проиграли всем. У страны украли возможность обсудить насущные проблемы на полноценных дебатах и, по сути, не было предъявлено программы власти на будущее. Проблемы остались, кризис продолжает углубляться. Санкции нарастают как снежный ком, стране угрожают провокаторы, которые готовы сколотить против нас новую Антанту. Они уже предъявили нашей стране ультиматум в той форме, которого дипломатия не знала», — заявил Геннадий Зюганов на пресс-конференции в «Интерфаксе».
«Как только правительство начнет отчитываться, станет ясно, что из 11 указов президента 10 провалено. Что социальная сфера хромает на все четыре ноги, а бедные и нищие, например, дети войны, не получили даже минимальной поддержки», — отметил лидер КПРФ.
Как сообщала «СП», после обработки почти всех протоколов (99,65%) Владимир Путин получает 76,66% голосов. У кандидата от КПРФ Павла Грудинина 11,81% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,67%, у Ксении Собчак — 1,67%, у Григория Явлинского — 1,04%, у Бориса Титова — 0,76%, у Максима Сурайкина — 0,68%, у Сергея Бабурина — 0,65%. Явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%.
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