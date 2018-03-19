МИД РФ потребовал профессиональной свободы для российских СМИ на Украине

Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года.

"Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества. С подачи Киева в XXI веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий. «Мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине», — заявила Захарова.

Она также призвала международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации.