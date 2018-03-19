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МИД РФ потребовал профессиональной свободы для российских СМИ на Украине
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МИД РФ потребовал профессиональной свободы для российских СМИ на Украине 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украинские СМИ пользуются в РФ полной профессиональной свободой и что Россия требует аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине.
Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года.
"Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества. С подачи Киева в XXI веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий. «Мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине», — заявила Захарова.
Она также призвала международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации.
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