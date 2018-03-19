Аксенов посоветовал президенту Украины не вмешиваться в политические процессы в Крыму

Ранее глава украинского государства заявил, что результаты на выборах президента РФ в Крыму не соответствуют реальному положению дел. По его словам, Киев продолжит усилия в рамках международных организаций и судебных инстанций с целью добиться признания фактов «грубого нарушению прав человека в Крыму». Он также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву

"Крымчане

рекомендуют [Порошенко] просто не лезть в чужие дела и заниматься проблемами своей страны.

[Порошенко] пришел к власти на волне государственного переворота и гражданской войны,

не ему рассуждать о наших выборах и правах человека", — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

По мнению председателя крымского парламента Владимира Константинова, делая такие заявления, Порошенко демонстрирует, что не представляет реального положения дел в Крыму. «Они [власти Украины] не представляют, что происходит в Крыму,

идут штампы.

Им Крым и не нужен,

им просто нужно удержаться во власти», — сказал он журналистам.

Первые выборы президента РФ в Крыму