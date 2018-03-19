Мутко ответил на вопрос, рассчитывает ли войти в новый состав правительства

"Я думаю, что нам, действующим членам правительства и мне в частности, нет необходимости здесь рассчитывать или гадать, нужно просто работать, чтобы обеспечить стабильность. Больше ничего не нужно. Трудиться", — сказал РИА Новости Мутко в ответ на вопрос, рассчитывает ли он войти в новый состав кабмина.

По его словам, президент дальше сам определится насчет структуры и состава правительства: «Это уже его выбор». «Мы — люди, которые должны сейчас завершить работу, чтобы было стабильно, спокойно», — отметил вице-премьер.

Мутко добавил, что положительно оценивает высокую явку на выборах президента. «Считаю, что народ сделал выбор, на мой взгляд, правильный», — сказал он, подчеркнув, что на избирательные участки пришло большое количество молодежи.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. По предварительным данным, явка составила 67,47% — 73,36 миллиона человек.

Ранее Путин заявил, что об изменениях в составе правительства будет объявлено после инаугурации.