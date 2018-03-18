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В штабе Путина отреагировали на результаты экзит-поллов
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В штабе Путина отреагировали на результаты экзит-поллов 

Газета.Ru 18 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Сопредседатель штаба Владимира Путина Елена Шмелева прокомментировала "Газете.Ru" результаты экзит-поллов.
"Это яркий важный результат для каждого жителя мира, потому что мы присутствуем при выборе президента, национального лидера страны, которая тоже является национальным лидером первого уровня", — заявила она.
По ее словам, это «консолидация в ответ на давление». Шмелева согласилась с тем, что теперь у Путина карт-бланш на проведение своей политики.
"Безусловно и карт-бланш и признание того, что лидер видит новые горизонты и желание разделить с ним задачи, которые он ставит перед собой", — заявила она.
Опубликованы данные экзит-поллов выборов президента России.
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