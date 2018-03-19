Победа Путина привлечет в экономику $25-30 миллиардов, считает глава РФПИ

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

"Завершение выборов позволит институциональным инвесторам активно продолжить реализацию проектов в России. В среднесрочной перспективе это может обеспечить дополнительный приток 25-30 миллиардов долларов в экономику РФ", — сказал Дмитриев журналистам.

По его словам, «итоги голосования свидетельствуют о продолжении экономической политики, направленной на реализацию инвестиционного потенциала».

"Полученный мандат позволит реализовать идеи, заложенные в послании президента Федеральному собранию, согласно которым ключевым фактором станет развитие инфраструктуры, технологий и человеческого капитала", — добавил глава РФПИ.

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