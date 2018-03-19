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Победа Путина привлечет в экономику $25-30 миллиардов, считает глава РФПИ
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Победа Путина привлечет в экономику $25-30 миллиардов, считает глава РФПИ 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах позволит дополнительно привлечь в экономику России в среднесрочной перспективе 25-30 миллиардов долларов, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.
"Завершение выборов позволит институциональным инвесторам активно продолжить реализацию проектов в России. В среднесрочной перспективе это может обеспечить дополнительный приток 25-30 миллиардов долларов в экономику РФ", — сказал Дмитриев журналистам.
По его словам, «итоги голосования свидетельствуют о продолжении экономической политики, направленной на реализацию инвестиционного потенциала».
"Полученный мандат позволит реализовать идеи, заложенные в послании президента Федеральному собранию, согласно которым ключевым фактором станет развитие инфраструктуры, технологий и человеческого капитала", — добавил глава РФПИ.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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