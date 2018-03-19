Межфракционная рабочая группа Госдумы представит план реализации послания президента 22 марта 

Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«Мы считаем, что президентские выборы накладывают особую ответственность на все ветви власти, как на законодательную, так и на исполнительную. Высокая активность граждан, их доверие к президенту ко многому обязывает. Нам предстоит очень серьезная работа, в том числе и по реализации послания президента. Напомню, что в Госдуме сформирована межфракционная рабочая группа во главе Александром Жуковым, которая, несмотря на региональную неделю, продолжала собирать предложения и от фракций, и от комитетов Госдумы. Наша фракция дала соответствующие предложения. Завтра эта группа соберется на очередное заседание и, я думаю, что в четверг уже представит Совету Госдумы план работы по реализации послания президента РФ», — сказал А. Исаев.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что Совет Госдумы принял решение о создании рабочей группы по законодательному обеспечению послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.