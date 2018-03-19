Магомед Дибиров: «Обнаруженным нарушениям должна быть дана четкая правовая оценка»

Магомед Дибиров : «Обнаруженным нарушениям должна быть дана четкая правовая оценка»Сегодня на оглашении результатов председатель избиркома РД Магомед Дибиров объявил предварительные итоги выборов президента.

«В течение ночи все участковые избирательные комиссии подводили итоги голосования, соответственно, эти итоги до утра были введены в систему государственного реестра. Явка составила 87,5%».

Вот итоги голосования 18 марта 2018 года:

Дибиров рассказал журналистам о трех участках Дагестана , поставленных под сомнение, из–за выявленных правонарушений.

«По результатам нашей работы 3 избирательных участка вызвали серьезное внимание — это участки, которые расположены в Махачкале , в Дагестанских огнях и в селении Касумкент. Из анализов тех материалов, которые мы имеем, в том числе анализ видеотрансляции избирательных участках, свидетельствует наличие допущенных нарушений, которые по большому счету могут поставить под сомнение волеизъявление избирателей», отметил Дибиров.

В дополнение он огласил меры, принятые по отношению к этим участкам. По его словам, на участках в Махачкале (№ 1126) и в Дагестанских Огнях (№380) были опечатаны ящики для голосования, в которые ранее кидали бюллетени. Вместо них были поставлены, дополнительные стационарные урны. Что касается участка № 1248, расположенного в селе Касумкент, информацию о нарушениях получили поздно, к концу голосования, и принять меры по этому участку не успели.

О факте нарушений поставили в известность врио республики Дагестана Владимира Васильева , — «Я общался с главой Дагестана, он выразил свою позицию, что обнаруженным нарушениям должна быть дана четкая правовая оценка. Наша позиция совпадает с позицией главы, мы дали поручение территориальным избирательным комиссиям тех местностей. На этом участке наша территориальная комиссия сделала вывод, что сделать это невозможно, и соответственно, участок в Махачкале и результаты центрального избиркома признаны недействительными. В настоящее время проходит заседание территориальной комиссии в местностях, где также будут рассматриваться вопросы о законности действий», — поделился Дибиров.

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