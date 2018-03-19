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Сурайкин предложит Путину пункты своей программы
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Сурайкин намерен предложить Путину пункты своей программы для реализации 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным планирует донести до главы государства пункты своей программы, в частности, предложения по социально-экономическому положению граждан.
Путин в понедельник встретится с кандидатами, баллотировавшимися в президенты РФ, глава государства намерен поддерживать с ними диалог, сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, дать дальнейшую оценку и применение потенциала других кандидатов на выборах является прерогативой избранного президента РФ.
"При встрече постараюсь донести до него все-таки пункты нашей программы по социально-экономическому положению трудящихся, будем надеяться, что он это учтет при реализации своей программы", — сказал Сурайкин РИА Новости в понедельник.
Он отметил, что уже поздравил Путина с победой.
"Победа есть победа, и понятно, что какие бы там ни были вопросы, объем поддержки у него настолько значительный, что нельзя сказать, что он не победил. Тем более, мы знаем, что действительно серьезная поддержка у него среди населения, простых людей, есть. Поэтому уже поздравил с победой и пожелал ему интенсивно работать на благо народа и реализовать хотя бы большую часть тех социальных задач, которые он поставил в своей программе", — рассказал Сурайкин.
На выборах президента РФ, которые прошли 18 марта, Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.
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