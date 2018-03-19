Сурайкин предложит Путину пункты своей программы

Сурайкин намерен предложить Путину пункты своей программы для реализации

Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным планирует донести до главы государства пункты своей программы, в частности, предложения по социально-экономическому положению граждан.

"При встрече постараюсь донести до него все-таки пункты нашей программы по социально-экономическому положению трудящихся, будем надеяться, что он это учтет при реализации своей программы", — сказал Сурайкин РИА Новости в понедельник. Путин в понедельник встретится с кандидатами, баллотировавшимися в президенты РФ, глава государства намерен поддерживать с ними диалог, сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . По словам Пескова, дать дальнейшую оценку и применение потенциала других кандидатов на выборах является прерогативой избранного президента РФ.

"Победа есть победа, и понятно, что какие бы там ни были вопросы, объем поддержки у него настолько значительный, что нельзя сказать, что он не победил. Тем более, мы знаем, что действительно серьезная поддержка у него среди населения, простых людей, есть. Поэтому уже поздравил с победой и пожелал ему интенсивно работать на благо народа и реализовать хотя бы большую часть тех социальных задач, которые он поставил в своей программе", — рассказал Сурайкин. Он отметил, что уже поздравил Путина с победой.

На выборах президента РФ, которые прошли 18 марта, Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.