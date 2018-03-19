Грудинин признал победу Путина на выборах

«Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что действующий президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была. Но то, что сделано было чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были грязные выборы. Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам», — сказал Грудинин, передает РИА «Новости». Кандидат в президенты Павел Грудинин заявил, что признает победу Владимира Путина на выборах главы государства.

«Что касается тем. Выборы — это мероприятие, которое поможет найти пути выходы из кризиса. Мы предложили (свой путь) и считаем что, он единственно правильный. Я обязательно подниму эту тему», — заявил он, передает ТАСС. Он также заявил, что на предстоящей встрече с президентом представит свое видение выхода страны из кризиса.

В понедельник Владимир Путин проведет встречу с участвовавшими в выборах президента кандидатами.

По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин побеждает на нынешних выборах главы государства с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что президентские выборы завершились ожидаемым и вместе с тем уникальным результатом: Путин побил все собственные рекорды, получив самый высокий результат из всех своих кампаний. Второй неожиданностью стала высокая явка — 67,47%.