Посла РФ в Стокгольме вызвали на ковер из-за версии российского МИДа о шведском происхождении «Новичка»

Стокгольме Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева . Причиной для такого шага стало заявление российских властей, рассказавших о шведском происхождении

"Посол России будет приглашен завтра в Министерство иностранных дел из-за обвинений РФ в адрес Швеции о том, что именно она была источником нервно-паралитического вещества «Новичок», использовавшегося во время покушения на убийство в Солсбери", — цитирует агентство заявление официального представителя британского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Швеции Маргот Валльстрем

отвергла

"неприемлемые и необоснованные утверждения представителя МИД России о том, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог происходить из Швеции". Она подчеркнула, что России вместо того, чтобы делать подобные заявления, следует отвечать на вопросы Великобритании

Так Вальгот отреагировала на выступление Марии Захаровой , которая 17 марта в эфире телеканала «Россия 24» сказала: «Наиболее вероятно источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“. Это Великобритания, Словакия Чехия , Швеция, по поводу США надо ставить вопрос».

Захарова также отметила, что Великобритания, сделав акцент на российском происхождении нервно-паралитического вещества, пытается отвести внимание общественности от его формулы и от стран, которые обладают его образцами.

Представитель российского МИДа также указала на противоречие в британской версии: «Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца».

Первой на высказывания Захаровой отреагировала Чехия. Глава МИД страны Мартин Стропницкий отверг предположения представителя российского внешнеполитического ведомства.

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок», и выслала 23 дипломата РФ.

Класс веществ «Новичок» относится к разряду отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения. Считается, что он был разработан в конце 1980-х годов при реализации советского секретного проекта «Фолиант». Итогом стало создание трех уникальных химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия — «Вещество 33», «A-232», «А-234».