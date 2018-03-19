«Поздравить нельзя промолчать». Лукьянов о реакции Запада на итоги выборов в РФ

Главный редактор журнала « Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН рассказал, в каком непростом положении оказались западные лидеры после президентских выборов в России. Поздравить — значит, признать и поддержать Путина и Россию, что крайне невыгодно в риторике сегодняшнего дня, заметил политолог.

Евросоюз и «Дело даже не в Крыме США уже чётко дали понять, что выборы в Крыму они не признают, но это малый вопрос. Большой вопрос в том, что в той атмосфере, которая сложилась на Западе, сам факт даже абсолютно формального поздравления с избранием будет воспринят как некий жест в адрес Путина. Так действовать никто не хочет, потому что создан образ страшного, авторитарного лидера, который теперь, к тому же, в силу событий последних недель ещё и обвиняется в применении оружия массового поражения на британской земле (дело об отравлении Сергея Скрипаля — прим. НСН). Поэтому большая проблема для всех европейских лидеров поздравить так, чтобы это не было истолковано как проявление понимания. В то же время вообще не поздравлять, конечно, можно, но это гипотетически ставит под сомнение легитимность выборов, а значит, и отношения стран», — заявил Лукьянов.

Ожидать поздравления европейских политиков в ближайшее время точно не стоит, добавил собеседник НСН. Формально, по его словам, мировые лидеры имеют право дождаться официального объявления итогов выборов в России. «И очень интересно будет посмотреть на формулировки и на то, кто поздравит, а кто решит воздержаться», — заключил Лукьянов.