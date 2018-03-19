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«Поздравить нельзя промолчать». Лукьянов о реакции Запада на итоги выборов в РФ
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«Поздравить нельзя промолчать». Лукьянов о реакции Запада на итоги выборов в РФ 

Национальная Служба Новостей 10 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президента России Владимира Путина уже поздравили с переизбранием некоторые зарубежные коллеги, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как пишет «РИА Новости», свою поддержку Путину уже выразили председатель КНР Си Цзиньпин и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. При этом среди телефонных разговоров с западными политиками не запланирована беседа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отметил Песков.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН рассказал, в каком непростом положении оказались западные лидеры после президентских выборов в России. Поздравить — значит, признать и поддержать Путина и Россию, что крайне невыгодно в риторике сегодняшнего дня, заметил политолог.
«Дело даже не в Крыме. Евросоюз и США уже чётко дали понять, что выборы в Крыму они не признают, но это малый вопрос. Большой вопрос в том, что в той атмосфере, которая сложилась на Западе, сам факт даже абсолютно формального поздравления с избранием будет воспринят как некий жест в адрес Путина. Так действовать никто не хочет, потому что создан образ страшного, авторитарного лидера, который теперь, к тому же, в силу событий последних недель ещё и обвиняется в применении оружия массового поражения на британской земле (дело об отравлении Сергея Скрипаля — прим. НСН). Поэтому большая проблема для всех европейских лидеров поздравить так, чтобы это не было истолковано как проявление понимания. В то же время вообще не поздравлять, конечно, можно, но это гипотетически ставит под сомнение легитимность выборов, а значит, и отношения стран», — заявил Лукьянов.
Ожидать поздравления европейских политиков в ближайшее время точно не стоит, добавил собеседник НСН. Формально, по его словам, мировые лидеры имеют право дождаться официального объявления итогов выборов в России. «И очень интересно будет посмотреть на формулировки и на то, кто поздравит, а кто решит воздержаться», — заключил Лукьянов.
Добавим, что среди западных коллег поздравления Путину на момент написания материала принёс только президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В сообщении немецкого лидера отмечается, что Германия надеется на диалог с Россией и на преодоление разногласий, возникших в Европе.
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