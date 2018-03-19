Путин назвал основные задачи нового срока на посту президента

«Основное, чем мы будем заниматься, это, прежде всего, внутренняя повестка, обеспечение темпов роста экономики, развитие промпроизводства», — заявил Путин в ходе встречи с представителями своего предвыборного штаба.

В то же время Президент России отметил, что стране не обойтись без обеспечения обороноспособности, о чём он 1 марта говорил в ходе Послания Федеральному Собранию.

По предварительным данным Центризбиркома после обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин одерживает победу на выборах президента России с результатом 76,68%.