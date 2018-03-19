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Путин назвал основные задачи нового срока на посту президента
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Путин назвал основные задачи нового срока на посту президента 

Парламентская газета 10 часов назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин назвал цели нового срока на посту главы Российского государства, сообщает РИА «Новости».
«Основное, чем мы будем заниматься, это, прежде всего, внутренняя повестка, обеспечение темпов роста экономики, развитие промпроизводства», — заявил Путин в ходе встречи с представителями своего предвыборного штаба.
В то же время Президент России отметил, что стране не обойтись без обеспечения обороноспособности, о чём он 1 марта говорил в ходе Послания Федеральному Собранию.
По предварительным данным Центризбиркома после обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин одерживает победу на выборах президента России с результатом 76,68%.
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