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«Скучали по мне?» — Путин перепугал британских дипломатов
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«Скучали по мне?» — Путин перепугал британских дипломатов 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: Дни.ру
Британские дипломаты испытали минувшей ночью настоящий шок. На здании Форин-офиса в центре Лондона появилась световая проекция портрета Владимира Путина и надпись «Miss me?»
"Скучали по мне?" — это фраза из популярного британского сериала «Шерлок». Она появилась на фасаде Министерства иностранных дел Великобритании усилиями российской арт-группу Philosoraptors. Перфоманс материализовался, как только стало понятно, что Владимир Путин безоговорочно победил на президентских выборах.
Видеоролик со съемкой проекции арт-группа снабдила титром: «Очень удобно, что Запад во всем обвиняет русских и Путина. Путин вмешивается в выборы в США, Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил биткойн. Русские любят своего сильного вождя и снова избрали его президентом. Давайте уважать выбор русских».
Стоит отметить, что победа Путина не очень-то устраивает Запад, который продолжает кампанию по демонизации России. Итоги выборов многие иностранные СМИ пытаются по-своему объяснить успех действующего главы государства.
К примеру, на немецком телеканале Deutsche Welle заявили, что успех Владимира Путина на выборах обусловлен новой антизападной волной в России. В свою очередь американский телеканал ABC News назвал результат действующего президента России ошеломительным. Телеканал подчеркнул, что Путин руководит самой большой страной мира на протяжении всего XXI века.
Отметили зарубежные издания и явку на выборы. К примеру, французская газета Parisien подчеркнула, что в гигантской стране с 11 часовыми поясами на избирательные участки пришли гораздо больше граждан, чем в 2012 году.
Выборы президента России прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,89%, лидер голосования — действующий глава государства Владимир Путин.
По итогам обработки 99,84% бюллетеней он набирает 76,66% голосов избирателей, пришедших на выборы. Баллотировавшийся от КПРФ Павел Грудинин заручился поддержкой 11,8% голосов избирателей. Третью строчку занял глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Остальные кандидаты набрали от 0,65% до 5,66%. Окончательные итоги президентских выборов Центризбирком огласит к концу этой недели.
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