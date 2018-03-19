«Скучали по мне?» — Путин перепугал британских дипломатов

Британские дипломаты испытали минувшей ночью настоящий шок. На здании Форин-офиса в центре Лондона появилась световая проекция портрета Владимира Путина и надпись «Miss me?»

"Скучали по мне?" — это фраза из популярного британского сериала «Шерлок». Она появилась на фасаде Министерства иностранных дел Великобритании усилиями российской арт-группу Philosoraptors. Перфоманс материализовался, как только стало понятно, что Владимир Путин безоговорочно победил на президентских выборах.

Видеоролик со съемкой проекции арт-группа снабдила титром: «Очень удобно, что Запад во всем обвиняет русских и Путина. Путин вмешивается в выборы в США , Путин отравил Скрипаля, Путин обрушил биткойн. Русские любят своего сильного вождя и снова избрали его президентом. Давайте уважать выбор русских».

Стоит отметить, что победа Путина не очень-то устраивает Запад, который продолжает кампанию по демонизации России . Итоги выборов многие иностранные СМИ пытаются по-своему объяснить успех действующего главы государства.

К примеру, на немецком телеканале Deutsche Welle заявили, что успех Владимира Путина на выборах обусловлен новой антизападной волной в России. В свою очередь американский телеканал ABC News назвал результат действующего президента России ошеломительным. Телеканал подчеркнул, что Путин руководит самой большой страной мира на протяжении всего XXI века.

Отметили зарубежные издания и явку на выборы. К примеру, французская газета Parisien подчеркнула, что в гигантской стране с 11 часовыми поясами на избирательные участки пришли гораздо больше граждан, чем в 2012 году.

Выборы президента России прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,89%, лидер голосования — действующий глава государства Владимир Путин.