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Посольство Великобритании не планирует усложнять выдачу виз россиянам в связи с высылкой дипломатов из РФ
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Посольство Великобритании не планирует усложнять выдачу виз россиянам в связи с высылкой дипломатов из РФ 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в дипмиссии.
«Мы можем подтвердить, что процесс подачи заявлений в Москве и Санкт-Петербурге остается неизменным. В данный момент сокращение дипмиссии на эти процессы не влияет. Усложнения процедур и изменения цен мы не ожидаем. Также на данный момент мы не видим сигналов и условий, при которых может увеличиться время оформления виз», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что визовые центры в двух городах работают в прежнем режиме, и изменения в отношении двух стран не затронут ни тех, кто уже подал документы, ни тех, кто планирует это сделать.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов после обвинений в адрес РФ о причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, сообщалось, что Великобритания отменяет визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Лондон. В ответ на это МИД России объявил о высылке 23 британских дипломатов и об отказе в открытии Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, в РФ прекращается деятельность Британского Совета в связи с неурегулированностью его статуса.
Агентство «Москва»: последние новости
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