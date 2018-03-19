Посольство Великобритании не планирует усложнять выдачу виз россиянам в связи с высылкой дипломатов из РФ

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в дипмиссии.

«Мы можем подтвердить, что процесс подачи заявлений в Москве Санкт-Петербурге остается неизменным. В данный момент сокращение дипмиссии на эти процессы не влияет. Усложнения процедур и изменения цен мы не ожидаем. Также на данный момент мы не видим сигналов и условий, при которых может увеличиться время оформления виз», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что визовые центры в двух городах работают в прежнем режиме, и изменения в отношении двух стран не затронут ни тех, кто уже подал документы, ни тех, кто планирует это сделать.