Евгений Семенов: «Выборы Президента страны прошли достаточно чисто, с высоким соблюдением закона»

фото http://apn-nn.comЕвгений Семенов : «Выборы Президента страны прошли достаточно чисто, с высоким соблюдением закона»«Выборы Президента страны прошли в Нижегородской области достаточно чисто, с высоким соблюдением закона», — заявил журналистам руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области, политолог Евгений Семенов, комментируя итоги выборов Президента страны, прошедших 18 марта 2018 года.

«Выборы Президента страны прошли в Нижегородской области достаточно чисто, с высоким соблюдением закона. В ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области поступило 43 обращения о нарушениях, из которых, по моему мнению, пять серьезных, 15-18 незначительных — я бы назвал их погрешностями в работе избирательных комиссий. Остальные сообщения о нарушениях не подтвердились. Мобильные группы совершили в целом по городу и области порядка 187 выездов, чтобы проверить наличие или отсутствие нарушения.

На мой взгляд, интересна и показательна ситуация с голосованием в больнице №39 в Нижнем Новгороде. Отношение к ней местной избирательной комиссии оказалось более жестким, чем ЦИК РФ . Можно согласиться, что действительно конституционное право граждан не нарушено. Они проголосовали, но сама процедура выборов была нарушена. Общественные наблюдатели и представители избирательной комиссии региона сходятся во мнении, что это следует признать нарушением на данном этапе, однако, по мнению ЦИКа, это погрешность.

Что касается итогов выборов, то результаты, на мой взгляд, были прогнозируемы. Без всякого сомнения, Владимир Путин должен был победить. Но в процентном соотношении результаты даже превзошли ожидания некоторых групп экспертов».

Напомним, по данным областной избирательной комиссии, по предварительным результатам подсчета голосов, за Владимира Путина отдали голоса 77,26% избирателей», — избирательная комиссия Нижегородской области. Явка избирателей составила 65,98%. В день голосования на выборах президента РФ в Нижегородской области работало 2 225 постоянных и 4 временных избирательных участка.

Как сообщалось ранее, главной целью Ситуационного центра является работа по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период голосования, аккумулирования объективной информации по организации избирательного процесса и доведение ее до избирательной комиссии Нижегородской области, правоохранительных и иных органов. Ситуационный центр оказывает информационную и юридическую консультационную поддержку аккредитованным наблюдателям.