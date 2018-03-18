Глава Минприроды проголосовал на выборах в Москве

"Я голосовал с женой, свой голос я отдал за кандидата, который — я уверен — обеспечит стабильное будущее нашей страны", — сказал Донской после посещения избирательного участка в районе Орехово-Борисово.

По его словам, при голосовании он исходил, в том числе, из того, что России нужно продолжить решать задачи поступательного «зеленого» развития, охраны природы и формирования благоприятной окружающей среды.

"Развитие страны всегда сопровождается системными мерами, направленными на сохранение окружающей среды. Очень важна поддержка этих направлений и последовательное решение задач экологического развития", — добавил министр.

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