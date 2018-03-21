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Лавров подтвердил встречу Путина и Абэ в мае
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Лавров подтвердил встречу Путина и Абэ в мае 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: МИД РФ
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в мае и станет событием года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае. Мы заинтересованы в том, чтобы наши переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого саммита", — сказал глава МИД РФ в ходе встречи с японский коллегой Таро Коно.
По словам Лаврова, российско-японские отношения развиваются динамично, впервые в этом году стороны откроют Год Японии в России и России в Японии.
Он также отметил, что на прошлой их встрече Коно выразил надежду, что в финал Чемпионата мира по футболу выйдут команды России и Японии. "Давайте постараемся сделать так, чтобы это состоялось", — добавил глава МИД РФ.
Ранее сообщалось, что премьер Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию 25-26 мая планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным проблему заключения мирного договора, тему совместной хозяйственной деятельности на островах южно-курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи, сотрудничество в сферах безопасности.
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