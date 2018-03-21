Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора.

По словам Маккейна, поздравив Владимира Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

На прошедших в воскресенье выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.