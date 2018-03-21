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Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
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Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © AP Photo / Patrick Semansky
Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на минувших выборах.
"Американский президент не выступает лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте сенатора.
По словам Маккейна, поздравив Владимира Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".
На прошедших в воскресенье выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.
Наблюдатели от ШОС признали, что выборы были организованы на принципах открытости и прозрачности. Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что ЦИК РФ во время выборов работал гласно и прозрачно, а сами выборы прошли свободно, легитимно и конкурентно.
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