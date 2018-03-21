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Маккейн обвинил Трампа в «оскорблении россиян»
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Маккейн раскритиковал Трампа за «оскорбление россиян» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление российского коллеги Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщает телеканал ABC News.
«Американский президент не ведет за собой Свободный Мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы. Поздравив Путина, Трамп оскорбил каждого жителя России, кому отказали в праве голосовать на свободных и честных выборах для определения будущего их страны. Среди них бессчетное число патриотов, которые много рисковали для протеста и сопротивления действующей власти», — заявил 81-летний политик, страдающий раком мозга в последней, четвертой стадии.
Джон Маккейн неоднократно критиковал не только руководство России, но и Соединенных Штатов. В ноябре 2017 года он обвинил Трампа в излишней доверчивости по отношению к президенту России Владимиру Путину. Это, по мнению Маккейна, угрожает национальной безопасности США.
Выборы президента России состоялись 18 марта. По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал 76,68 процента (свыше 55 миллионов голосов), что является рекордом в истории постсоветской России.
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