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В Москве и Подмосковье закрылись избирательные участки
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В Москве и Подмосковье закрылись избирательные участки 

РИА Новости 18 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента России завершилось в Москве и Московской области, избирательные участки закрылись в 20.00 мск.
В Москве 18 марта работали 3 тысячи 605 избирательных участков, в области — 4 тысячи 239.
По состоянию на 18.00 в Москве явка на выборы составила 52,72%. По данным Мособлизбиркома на 18.00, явка на выборы в Московской области составила 56,46%.
Как сообщили в областной избирательной комиссии, в 73 территориальных избирательных комиссиях с 20.00 будет вестись видеонаблюдение, которое закончится после подписания итоговых протоколов.
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