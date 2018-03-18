В Москве и Подмосковье закрылись избирательные участки

В Москве 18 марта работали 3 тысячи 605 избирательных участков, в области — 4 тысячи 239.

По состоянию на 18.00 в Москве явка на выборы составила 52,72%. По данным Мособлизбиркома на 18.00, явка на выборы в Московской области составила 56,46%.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, в 73 территориальных избирательных комиссиях с 20.00 будет вестись видеонаблюдение, которое закончится после подписания итоговых протоколов.