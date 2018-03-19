Запад откажется от санкций против России после исторической победы Путина, считает Матвиенко

«Наши западные партнёры только укрепили единство нашего народа, народ сплотился вокруг своего лидера и оказал ему мощную, историческую поддержку. Думаю, что теперь они будут разочарованы своей политикой, безрезультативностью усилий раскачать позиции действующего Президента России и, наверное, менять свою тактику», — приводит РИА «Новости» заявление политика, сказанное ей в интервью телеканалу «Россия 24».

По предварительным данным Центризбиркома, действующий Президент России Владимир Путин побеждает на прошедших 18 марта выборах главы государства. Ему удалось заручиться поддержкой 76,68% голосов граждан (порядка 56 миллионов человек), следует из сообщения Комиссии после обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.