Ещё
Запад откажется от санкций против России после исторической победы Путина, считает Матвиенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запад откажется от санкций против России после исторической победы Путина, считает Матвиенко 

Парламентская газета 11 часов назад
Фото: Парламентская газета
Странам Запада из-за безрезультативности придётся менять политику санкций в отношении России после победы Владимира Путина на выборах Президента России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Наши западные партнёры только укрепили единство нашего народа, народ сплотился вокруг своего лидера и оказал ему мощную, историческую поддержку. Думаю, что теперь они будут разочарованы своей политикой, безрезультативностью усилий раскачать позиции действующего Президента России и, наверное, менять свою тактику», — приводит РИА «Новости» заявление политика, сказанное ей в интервью телеканалу «Россия 24».
По предварительным данным Центризбиркома, действующий Президент России Владимир Путин побеждает на прошедших 18 марта выборах главы государства. Ему удалось заручиться поддержкой 76,68% голосов граждан (порядка 56 миллионов человек), следует из сообщения Комиссии после обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.
Парламентская газета: последние новости
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против России по «делу Скрипаля» Путин рассказал о перестановках в правительстве Чем запомнились президентские сроки Владимира Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина462
«Перестаньте нас оскорблять»150
Германия нашла замену российскому газу555
Якубович обратился к Грудинину507
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение