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Световая проекция с Путиным появилась на здании МИД Британии
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Световая проекция с Путиным появилась на здании МИД Британии 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Световая проекция, изображающая Владимира Путина, появилась в воскресенье вечером на фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне.
Фотография российского лидера сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали по мне?»). По данным RT, таким образом авторы перфоманса призывают всех уважать выбор народа России.
«Miss Me?» является отсылкой к фразе профессора Мориарти из британского сериала «Шерлок», который таким образом напомнил о себе после долгого отсутствия.
По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин побеждает на нынешних выборах главы государства с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.
Отношения России Великобритании резко ухудшились в начале марта, когда стало известно об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Обе страны решили выслать группы дипломатов. Россия также прекратила работу Британского совета и закрывает консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.
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