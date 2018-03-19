Световая проекция с Путиным появилась на здании МИД Британии

Фотография российского лидера сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали по мне?»). По данным RT, таким образом авторы перфоманса призывают всех уважать выбор народа России

«Miss Me?» является отсылкой к фразе профессора Мориарти из британского сериала «Шерлок», который таким образом напомнил о себе после долгого отсутствия.

По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин побеждает на нынешних выборах главы государства с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.