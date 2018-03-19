Порошенко поплакался Западу после триумфа Путина

По его словам, проведение голосования на полуострове якобы нарушает «основополагающие принципы и документы, на которых в течение последних 70 лет базируются мир и безопасность». «В том числе Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту», — уточнил Порошенко в своей записи в Twitter.

Ранее президент Украины уже заявлял, что крымчане могут выбирать только лидера Незалежной. Мнение Порошенко жителей полуострова, понятное дело, совершенно не волнует. Высокая явка и впечатляющие результаты Владимира Путина в очередной раз подтверждают, что крымчане ощущают себя как неотъемлемую часть России.

Заявление же украинского лидера рассчитано на «западного потребителя», которому он уже четыре года пытается подороже продать товар под названием «русофобия». Да только продукт уже далеко не первой свежести, и желающих к нему приобщиться на Западе все меньше.

И пока Порошенко упражнялся в красноречии, международные наблюдатели, присутствовавшие на выборах в Крыму, подтвердили: голосование прошло законно.

По словам наблюдателя из Германии Андреаса Маурера, выборы были организованы на высоком уровне. Нарушений немецкий политик не зафиксировал. С ним согласен представитель Швеции Ульф Гренлунд. «Нормально, спокойно (прошло голосование. — Прим. Ред.), не видели реальных проблем», — сказал он. Всего в Крыму работали 43 международных наблюдателя из 20 стран.

Накануне в России состоялись седьмые президентские выборы. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения с Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов.