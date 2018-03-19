Коммунисты Волгограда собрались бойкотировать итоги выборов президента

Волгограде представители партии КПРФ уже завтра собираются выйти на площадь в Центральном районе и провозгласить свое решительное несогласие с итогами президентских выборов в регионе. Коммунисты надеются собрать не меньше сотни сторонников.

Акцию протеста члены сталинградского обкома КПРФ проведут завтра, 20 марта, на площади Ленина в Центральном районе Волгограда. Пикет стартует ровно в полдень.

— Во вторник, 20 марта, на площади Ленина состоится пикет. С 12:00 до 13:00 коммунисты проведут акцию протеста по защите фактических результатов выборов, — сообщают коммунисты. — Предполагаемое количество участников — около 100 человек.