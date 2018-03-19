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Коммунисты Волгограда собрались бойкотировать итоги выборов президента
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Коммунисты Волгограда собрались бойкотировать итоги выборов президента 

v1.ru 11 часов назад
Фото: v1.ru
В Волгограде представители партии КПРФ уже завтра собираются выйти на площадь в Центральном районе и провозгласить свое решительное несогласие с итогами президентских выборов в регионе. Коммунисты надеются собрать не меньше сотни сторонников.
Акцию протеста члены сталинградского обкома КПРФ проведут завтра, 20 марта, на площади Ленина в Центральном районе Волгограда. Пикет стартует ровно в полдень.
— Во вторник, 20 марта, на площади Ленина состоится пикет. С 12:00 до 13:00 коммунисты проведут акцию протеста по защите фактических результатов выборов, — сообщают коммунисты. — Предполагаемое количество участников — около 100 человек.
В Волгоградской области по итогам вчерашнего голосования победу одержал действующий президент России Владимир Путин. По данным облизбиркома, глава гоусдарства получил 77,56% голосов. Его ближайший соперник — Павел Грудинин набрал 11,73%. На третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему симпатизируют 5,83% волгоградцев.
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