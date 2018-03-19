Российский МИД недоволен торговлей с Японией и инвестиционной активностью

Глава МИД РФ 20-21 марта посетит Токио с рабочим визитом.

"Рассчитываем обстоятельно обсудить с японскими коллегами весь комплекс вопросов двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-японского саммита в декабре 2016 года", — отметил МИД в своем комментарии.

Также намечено подписать план сотрудничества между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел Японии на 2018-2019 годы.

При этом МИД посетовал, что «ситуация в торгово-экономической сфере, по-прежнему, остается неоднозначной». В 2017 году товарооборот вырос на 13,9%, составив 18,3 миллиарда долларов США, «однако этот показатель все еще не отвечает ни масштабам экономик двух стран, ни уровню российско-японского сотрудничества», отмечает ведомство.

"Инвестиционная активность также невысока. За последние пять лет ежегодный объем прямых инвестиций из Японии в Россию сократился с 757 миллионов долларов (2012 год) до 18 миллионов долларов (2017 год)", — отметил МИД.

"Особое значение придаем участию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ПМЭФ, которое призвано способствовать росту торгово-инвестиционной кооперации", — говорится в комментарии министерства.

По итогам будущих переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой намечено подписать план сотрудничества между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел Японии на 2018-2019 годы.