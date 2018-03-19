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Российский МИД недоволен торговлей с Японией и инвестиционной активностью
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Российский МИД недоволен торговлей с Японией и инвестиционной активностью 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ситуация в торгово-экономической сфере сотрудничества Японии и России остается неоднозначной, инвестиционная активность также невысока, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном накануне визита Сергея Лаврова в Японию.
Глава МИД РФ 20-21 марта посетит Токио с рабочим визитом.
"Рассчитываем обстоятельно обсудить с японскими коллегами весь комплекс вопросов двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-японского саммита в декабре 2016 года", — отметил МИД в своем комментарии.
Также намечено подписать план сотрудничества между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел Японии на 2018-2019 годы.
При этом МИД посетовал, что «ситуация в торгово-экономической сфере, по-прежнему, остается неоднозначной». В 2017 году товарооборот вырос на 13,9%, составив 18,3 миллиарда долларов США, «однако этот показатель все еще не отвечает ни масштабам экономик двух стран, ни уровню российско-японского сотрудничества», отмечает ведомство.
"Инвестиционная активность также невысока. За последние пять лет ежегодный объем прямых инвестиций из Японии в Россию сократился с 757 миллионов долларов (2012 год) до 18 миллионов долларов (2017 год)", — отметил МИД.
"Особое значение придаем участию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ПМЭФ, которое призвано способствовать росту торгово-инвестиционной кооперации", — говорится в комментарии министерства.
По итогам будущих переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой намечено подписать план сотрудничества между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел Японии на 2018-2019 годы.
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