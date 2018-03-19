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Результат Путина улучшился после обработки 99,94% протоколов
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Результат Путина улучшился после обработки 99,94% протоколов 

Мир24 11 часов назад
Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,68% голосов после обработки 99,94% протоколов, сообщается на сайте информцентра ЦИК России.
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