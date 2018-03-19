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На здании МИД Великобритании «появился» Путин
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На здании МИД Великобритании «появился» Путин 

Рамблер 9 часов назад
В понедельник, 19 марта, на здании МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция с улыбающимся президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на арт-группу Philosoraptor.
Изображение Путина было подписано всплывающими вопросами «Miss Me?» (с англ. «Скучали по мне?»).
По данным RT, таким способом авторы проекции призвали всех «уважать выбор народа России».
Выборы президента прошли в РФ 18 марта, а 19 марта Центризбирком подвел предварительные итоги голосования.
По итогам обработки 99,83 процента протоколов на выборах побеждает Путин с результатом в 76,6 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,80 процента голосов. На третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66 процента). Четвертое место досталось Ксении Собчак («Гражданская инициатива») с 1,67 процента голосов.
Явка избирателей составила 67,49 процента (около 73,4 миллиона человек). Окончательные результаты выборов будут объявлены через несколько дней.
 Ещё 6 источников 
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