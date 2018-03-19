На здании МИД Великобритании «появился» Путин

Изображение Путина было подписано всплывающими вопросами «Miss Me?» (с англ. «Скучали по мне?»).

По данным RT, таким способом авторы проекции призвали всех «уважать выбор народа России ».

Выборы президента прошли в РФ 18 марта, а 19 марта Центризбирком подвел предварительные итоги голосования.

Явка избирателей составила 67,49 процента (около 73,4 миллиона человек). Окончательные результаты выборов будут объявлены через несколько дней.