Как прошли выборы в Костромской области

Костромская область по итогам выборов 18 марта продемонстрировала рекордную в новейшей истории поддержку действующему курсу государства и его национальному лидеру. На фоне повышения электоральной активности Владимир Путин получил максимальный процент голосов жителей региона.

С момента предыдущих выборов авторитет Владимира Путина в Костромской области вырос почти на 17 процентов. А в абсолютном выражении — по числу голосов в регионе — действующий Президент получил рекордную поддержку за все время его участия в избирательных кампаниях. Более 220 тысяч избирателей (68,71%) поставили галочку в бюллетенях на прошедших выборах напротив фамилии Путин.

Политолог Григорий Волков высокую поддержку действующему Президенту на выборах в Костромской области объясняет тем, что жители выступают за продолжение курса, направленного на укрепление позиций России во всех сферах. Улучшения, по мнению экспертов, почувствовало и население нашего региона.

Профессор Костромского госуниверситета Николай Рассадин, анализируя итоги выборов, подчеркнул, что жители региона в этот раз голосовали за конкретные результаты, а не за красивые слова. «Посмотрите, как выросло количество кандидатов, которые набрали полпроцента, один процент. Раньше поддержка оппонентов Путина до 25% доходила. Сейчас это снизилось. Вот это очень важный фактор, что на самом деле происходит объединение страны», — констатировал Рассадин.

Легитимность прошедших в Костромской области выборов у экспертов не вызывает сомнений — нынешнее голосование отметилось реальным повышением электоральной активности населения. Другими словами, выбор сделала не группа людей, а большинство жителей региона. На участках в воскресный день побывало более 60 процентов. Для сравнения, на предыдущих выборах федерального уровня — депутатов Государственной Думы в 2016 году — явка в Костромской области составила менее 40 процентов.

Политологи, социологи и наблюдатели подытожили, что жители региона подошли ответственно к выборам Президента. Общий настрой на проведение открытого, легитимного и чистого голосования выразился в повышении явки и общего доверия к выборам.