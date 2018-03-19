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Кандидаты сдадут финансовые отчеты в течение 30 дней после итогов выборов
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Кандидаты сдадут финансовые отчеты в течение 30 дней после итогов выборов 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидаты на пост президента России должны представить в Центризбирком итоговый финансовый отчет не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования итогов выборов, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. По последним данным, действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов.
"Представляют в ЦИК итоговый финотчет не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов", — сказал Шевченко.
По его словам, копии финотчетов передаются в СМИ в течение пяти дней со дня получения. «А СМИ публикуют в течение трех дней со дня получения», — добавил член ЦИК.
За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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