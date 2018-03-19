Кандидаты сдадут финансовые отчеты в течение 30 дней после итогов выборов

Выборы президента РФ прошли 18 марта. По последним данным, действующий президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов.

"Представляют в ЦИК итоговый финотчет не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов", — сказал Шевченко.

По его словам, копии финотчетов передаются в СМИ в течение пяти дней со дня получения. «А СМИ публикуют в течение трех дней со дня получения», — добавил член ЦИК.

За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>