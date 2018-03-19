В Кузбассе проголосовало более 83 процентов избирателей

По словам Емельянова, среди всех территорий, наибольшее число проголосовавших избирателей было зафиксировано в Прокопьевском , Яшкинском и Ижморском районах — по 93%. В числе аутсайдеров — Центральный район Новокузнецка (63%) и два района в городской части Прокопьевска — Центральный и Рудничный (оба по 42%).

В целом, по мнению Юрия Емельянова, выборы прошли без особых нарушений, хотя и были аннулированы собранные бюллетени по двум УИКам — в Междуреченске и Новокузнецке. «Думаю, все уже успели увидеть видеоролики со вбросом бюллетеней. Сейчас эти инциденты подробно изучаются и расследуются. Не могу сказать, какое административное наказание будет применено к комиссиям, допустившим такую халатность, но итог будет», — рассказал Емельянов.