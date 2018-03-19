В Кузбассе проголосовало более 83 процентов избирателей 

По словам Емельянова, среди всех территорий, наибольшее число проголосовавших избирателей было зафиксировано в Прокопьевском, Яшкинском и Ижморском районах — по 93%. В числе аутсайдеров — Центральный район Новокузнецка (63%) и два района в городской части Прокопьевска — Центральный и Рудничный (оба по 42%).
По кандидатам наибольшее количество голосов, согласно данным избиркома Кемеровской области, набрал действующий президент Владимир Путин — 85,5%. Далее в порядке убывания расположились Павел Грудинин (6,1%), Владимир Жириновский (4,97%), Григорий Явлинский (1,63%), Ксения Собчак (0,83%), Сергей Бабурин (0,48%), Максим Сурайкин (0,48%) и Борис Титов (0,43%).
В целом, по мнению Юрия Емельянова, выборы прошли без особых нарушений, хотя и были аннулированы собранные бюллетени по двум УИКам — в Междуреченске и Новокузнецке. «Думаю, все уже успели увидеть видеоролики со вбросом бюллетеней. Сейчас эти инциденты подробно изучаются и расследуются. Не могу сказать, какое административное наказание будет применено к комиссиям, допустившим такую халатность, но итог будет», — рассказал Емельянов.
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости».