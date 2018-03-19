Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора, а также усилия по реализации совместной экономической деятельности на четырех Курильских островах и гуманитарные меры для бывших японских жителей островов.

Лидеры подтвердили намерение тесно сотрудничать для денуклеаризации КНДР на фоне подготовки к саммитам между Южной Кореей и КНДР, а также КНДР и США , говорится в сообщении японского МИД.