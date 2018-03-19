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Премьер Японии поздравил Путина с победой на выборах
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Премьер Японии поздравил Путина с победой на выборах 

Говорит Москва 11 часов назад
Отмечается, что стороны обсудили вопросы заключения мирного договора, а также усилия по реализации совместной экономической деятельности на Курильских островах.
Говорит Москва: последние новости
Путин согласился на сотрудничество в расследовании покушения на Скрипаля Памфилова огласила результаты выборов после обработки 99,84 процента бюллетеней Трамп пока не планирует поздравлять Путина с переизбранием
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