«Не будем обращать внимания на спекуляции»

Кремль назвал спекуляциями все сообщения о готовящейся отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова , который якобы сам попросил не включать его в состав нового правительства из-за усталости от занимаемой должности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать на эти сообщения внимания и поздравить Лаврова с днем рождения.

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!», — представитель главы государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке главы МИД России Сергея Лаврова, призвал не обращать внимания на спекуляции, передает RT.

Ранее канал RTVI сообщил, ссылаясь на свои источники, о готовящейся отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который якобы сам попросил не включать его в состав нового правительства из-за усталости от занимаемой должности, передает ФАН.

В среду 21 марта Лавров с официальным визитом прилетел в Токио. Дата поездки главы МИД совпала с его днем рождения. По этому случаю коллега Лаврова Таро Коно подарил ему торт в виде футбольного мяча. Глава российского МИД не остался в долгу перед Коно и в ответ презентовал официальный мяч чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в России.

Напомним, что Лавров возглавляет российское внешнеполитическое ведомство с 2004 года. В среду дипломату исполнилось 68 лет. Свой день рождение глава МИД России встретил в Токио, куда он направился с рабочим визитом. В подарок от японского коллеги Лавров получил торт в виде футбольного мяча, что является намеком на проводимый в этом году в России чемпионат мира по футболу.

Ровно год назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в фейсбуке фотографию, на которой Лавров стоит в самолете, окруженный российскими журналистами. Самолет возвращался в Москву из Токио, где проходила встреча глав МИД и министерств обороны России и Японии . На Лаврове — футболка с фотографией самого Лаврова. Это фото стало чрезвычайно популярным в Сети.

Ставший главой внешнеполитического ведомства в 2004 году, Лавров считается министром — «долгожителем» в современной российской политике.

МИФИ. Родители Лаврова работали во Внешторге, поэтому выбор будущей профессии для него был во многом предопределен. Хотя после окончания школы будущий министр иностранных дел России подал документы в два вуза — МГИМО

Физиком Лавров не стал потому, что в дипломатический вуз вступительные испытания начинались на месяц раньше. Кроме того, дипломатической карьеры сыну желали и его родители. Сразу после окончания вуза Лавров поступил на службу в посольство СССР в Шри-Ланке . После успел поработать в отделе международных экономических организаций МИД СССР.

В 1981 году Лавров назначен сначала первым секретарем, а затем — старшим советником постоянного представительства СССР при ООН Нью-Йорке . В 1988 году переведен в Москву, где он продолжал работать в структурах МИДа.

Уже в современной России в 1994 году Лавров стал постоянным представителем России при ООН. На этой должности он и проработал до 2004 года, когда Владимир Путин назначил его главой МИД РФ.

В Нью-Йорке Лавров стал одним из самых заметных дипломатов. Его страсть к кофе и сигаретам, блестящий английский и внушительная работоспособность заработали дипломату много друзей, в частности из числа западных коллег.

«С днем рождения, уважаемый Сергей Викторович!» — написал Теффт. Тогда же Джон Теффт , занимавший пост посла США в России, поздравил Лаврова с днем рождения. Поздравление было опубликовано а твиттере посольства США в Москве.

«Я хорошо с ним знаком и нахожусь в хороших отношениях», — сказал политик. Посольство опубликовало фотографию Лаврова в окружении журналистов, сделанную в 1997 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Также, Лаврова поздравил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев , передает НСН.

В 2016 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри поздравил Лаврова с днем рождения.

«Я хочу воспользоваться моментом, чтобы поздравить тебя с днем рождения. Я надеюсь, что эта дата даст тебе дополнительную мудрость в проведении этих переговоров. Выглядишь превосходно для 39 лет», — сказал Керри.

«Джон, спасибо, но если мудрость измерять количеством дней рождений, то мне за тобой не угнаться», — сказал Лавров. Главы дипломатий России и США затем обменялись остроумными замечаниями.

«Сегодня день рождения одного из самых известных, опытных и уважаемых дипломатов в мире — министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это профессионал высочайшего класса, человек, умеющий в самых сложных ситуациях отстаивать интересы России. Я желаю ему крепкого здоровья, успехов и удачи!» — написал Кадыров. Глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравил с днем рождения Лаврова. Об этом он написал в своем инстаграме.

В своем поздравлении Кадыров также отметил, что Лавров «пользуется огромным авторитетом у друзей и врагов России».