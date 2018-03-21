Глава МИД Японии поздравил Лаврова с днем рождения 

Глава МИД Японии Таро Коно поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения праздничным тортом в виде футбольного мяча, сообщает наш МИД. Визит в Токио главы российского внешнеполитического ведомства проходит в его день рождения. Японский министр тепло поздравил российского коллегу во время рабочего ланча. Лавров в долгу не остался и подарил коллеге официальный мяч (чемпионата мира по футболу в России). Сергей Лавров на встрече пошутил про вмешательство России в погоду в Японии. Сегодня в Токио прошел снегопад. Так поздно по японским меркам — в конце марта — его в стране давно не было. Японский министр отметил, что, видимо, российская делегация «привезла» в их страну снег. Лавров в ответ пошутил: «Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду».