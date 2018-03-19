Песков рассказал, что делать с усами Грудинина

Отвечая на вопрос, может ли он дать Грудинину совет, Песков заявил, что не думает, будто имеет на это право, а чего-либо требовать от политика может лишь «тот, кому он обещал».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подразумевает спор Дудя и Грудинина, который был заключен в феврале на YouTube-шоу «вДудь». Тогда Дудь предложил коммунисту пари: если Грудинин наберет на выборах президента России менее 15% голосов, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», а если более — то блогер побреется наголо.

«Договорились», — ответил Грудинин.

Сегодня Дудь напомнил Грудинину о его обещании, опубликовав в соцсети Instagram фотографию бритвы.