Песков рассказал, что делать с усами Грудинина 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что «судьбу» усов кандидата в президенты России Павла Грудинина должен решить журналист Юрий Дудь, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, может ли он дать Грудинину совет, Песков заявил, что не думает, будто имеет на это право, а чего-либо требовать от политика может лишь «тот, кому он обещал».
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подразумевает спор Дудя и Грудинина, который был заключен в феврале на YouTube-шоу «вДудь». Тогда Дудь предложил коммунисту пари: если Грудинин наберет на выборах президента России менее 15% голосов, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», а если более — то блогер побреется наголо.
«Договорились», — ответил Грудинин.
Президентские выборы состоялись накануне. Согласно предварительным итогам Центральной избирательной комиссии после обработки 99,83% протоколов, выборы выиграл действующий глава государства Владимир Путин (76,6%), второе место с 11,8% голосов занял Павел Грудинин, а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).
Сегодня Дудь напомнил Грудинину о его обещании, опубликовав в соцсети Instagram фотографию бритвы.
Несколько лет назад Дмитрий Песков оказался в аналогичной ситуации, поспорив с дочерью на свои усы о ее результатах на ЕГЭ. Елизавета Пескова сдала их успешно, в связи с чем представитель Кремля сбрил усы.