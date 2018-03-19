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Путин и Абэ договорились о сотрудничестве по проблеме денуклеаризации КНДР
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Путин и Абэ договорились о сотрудничестве по проблеме денуклеаризации КНДР 

RT на русском 11 часов назад
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как сообщает ТАСС, в ходе разговора стороны договорились о тесном сотрудничестве по проблеме денуклеаризации КНДР.
«Лидеры двух стран на фоне происходящей подготовки к встречам на высшем уровне между Югом и Севером, а также между Севером и США, договорились о тесном сотрудничестве, направленном на денуклеаризацию Северной Кореи», — говорится в сообщении МИД Японии.
Кроме того, Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора и вопрос осуществления совместной экономической деятельности на юге Курильских островов.
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