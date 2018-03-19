Путин и Абэ договорились о сотрудничестве по проблеме денуклеаризации КНДР

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ . Как сообщает ТАСС, в ходе разговора стороны договорились о тесном сотрудничестве по проблеме денуклеаризации КНДР «Лидеры двух стран на фоне происходящей подготовки к встречам на высшем уровне между Югом и Севером, а также между Севером и США , договорились о тесном сотрудничестве, направленном на денуклеаризацию Северной Кореи», — говорится в сообщении МИД Японии. Кроме того, Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора и вопрос осуществления совместной экономической деятельности на юге Курильских островов.