Выборы президента РФ в Реутове прошли без происшествий

Голосование на избирательных участках в подмосковном Реутове на выборах президента РФ прошло без происшествий, явка составила почти 76%, сообщил глава городского округа Станислав Каторов

«Реутовчане проявили свою сознательность и гражданскую ответственность, уже после полудня проголосовали свыше 50% из числа включенных в избирательные списки. По окончательным данным явка составила 75,9%. Можно с уверенностью сказать, что выборы прошли в полном соответствии с законом, без происшествий», — сказал Каторов.

Помимо выборов президента, в Реутове и других городах Подмосковья 18 марта впервые прошло народное рейтинговое голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда».

По данным Реутовского информагентства, жителям Реутова предстояло выбрать два из трех парков, которым, по их мнению, изменения нужны в первую очередь. Результаты голосования будут доступны на сайте sredamo2018.ru и в муниципальных СМИ. Объекты, победившие в голосовании, начнут благоустраивать уже в 2018 году.