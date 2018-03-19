Песков: рано или поздно Великобритании придется отвечать за голословные обвинения 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом, поскольку речь сейчас идет о безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, передает «РИА Новости».
«Я не употреблял бы фразу «обострение отношений с Западом». В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, со стороны руководства Великобритании», — сказал Песков.
«Нам понятна, скажем так, солидарность и Евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю, рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», — добавил он.
Осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состояние с признаками отравления неизвестным веществом в английском городе Солсбери в начале марта.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позднее заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Она также отметила, что «с высокой вероятностью» ответственность за это несут российские власти.
14 марта Мэй сообщила о выдворении из страны 23 российских дипломатов и ряде других мер в отношении России. 17 марта МИД России объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Россия также отозвала согласие на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в России.