Песков: рано или поздно Великобритании придется отвечать за голословные обвинения

«Я не употреблял бы фразу «обострение отношений с Западом». В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, со стороны руководства Великобритании», — сказал Песков.

«Нам понятна, скажем так, солидарность и Евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю, рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», — добавил он.

Осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состояние с признаками отравления неизвестным веществом в английском городе Солсбери в начале марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позднее заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Она также отметила, что «с высокой вероятностью» ответственность за это несут российские власти.