Толстой сожалеет о прекращении работы Британского совета в России

"Я с глубоким сожалением оцениваю все, что происходит. Мне кажется, что культурные связи, конечно, это то, что в самую последнюю очередь должно ломаться и получать какие-то препятствия. Мне трудно судить, может быть, какие-то действия Британского совета вызвали потребность в такой реакции", — сказал журналистам Толстой в понедельник.

Он отметил, что как человек культуры считает, что в сложных политических ситуациях именно культура должна оставаться мостиком, сохраняющим позитивные, хорошие отношения.

Советник президента подчеркнул, что российская культура по-прежнему очень востребована на Западе, Россия не планирует жить в изоляции, ей нужны лучшие образцы культуры, в том числе Британии и Соединённых Штатов

"Я очень надеюсь, что эта некоторая истерия, отчасти связанная с предвыборной борьбой, она все-таки должна как-то спадать и сойти на нет. Постепенно будем заново выстраивать культурные связи со всем миром", — добавил Толстой.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.