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Бывший президент России поздравил Путина с победой
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Бывший президент России поздравил Путина с победой 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Дмитрий Медведев в своем Twitter поздравил действующего президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.
«Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!» — написал Медведев.
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