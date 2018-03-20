Высылаемые из Британии российские дипломаты вернутся на родину во вторник

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . Высылаемые по решению британского правительства 23 российских дипломата и члены их семей, как ожидается, вернутся на родину во вторник.

Ранее, дважды выступая в парламенте, Мэй возложила на РФ ответственность за отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер Соединенного Королевства не представила доказательств своих обвинений, следствие по делу Скрипаля также не может назвать подозреваемых. Тем не менее, в качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава. Всего в Великобритании работают 58 российских дипломатов

"Они уедут 20 числа. Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек", — сказал российский посол на пресс-конференции 16 марта.

Комментируя заявления британских властей о том, что высылаемые — незаявленные сотрудники разведслужб, Яковенко заявил, что «это такая легенда, которая активно распространяется».

"Конечно, это полная глупость. Сорок процентов состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости. Это все призвано обслуживать эту колоссальную провокацию, которую организовали, скорее всего, британские спецслужбы, но это дело все было поддержано правительством. Для того чтобы визуализировать этот откровенно недружественный, я бы сказал, враждебный шаг нужны какие-то действия. Рычагов влияния на Россию практически нет, в Великобритании они просто отсутствуют. Вот есть посольство, состав которого можно резко сократить, и для того, чтобы подать все это дело британской публике, все, естественно, должны быть названы шпионами, людьми, которые работают неизвестно на кого", — отметил посол.

"Эти люди — обычные дипломаты" — подчеркнул он.