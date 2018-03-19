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И.о. главы ЛНР поздравил Путина с избранием на пост президента России
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И.о. главы ЛНР поздравил Путина с избранием на пост президента России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента Российской Федерации.
На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Значительные политические и социально-экономические преобразования, происходившие в последние годы, позволили вернуть России ее былое величие и мощь, а гражданам — утраченное чувство гордости за свою Родину. Результаты всеобщего волеизъявления во многом были предопределены проявлением небывалого единения народа в осознанном стремлении к укреплению и дальнейшему развитию достигнутых успехов, безусловной верой в своего лидера, способного вести Россию по уникальному пути к стабильности и процветанию", — говорится в тексте поздравления, размещенном на официальном сайте главы ЛНР.
Пасечник пожелал Путину новых свершений «в высоком и ответственном служении своему народу и Отчизне».
Ранее Путина с избранием на пост президента Российской Федерации поздравил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он выразил уверенность в том, что «Россия совершит прорыв в будущее», и «этот прорыв задаёт верные ориентиры для развития нашей республики».
За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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