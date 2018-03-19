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Губернатор Владимиров: выборы на Ставрополье прошли организованно
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Губернатор Владимиров: выборы на Ставрополье прошли организованно 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Губернатор высказал мнение о том, как прошли выборы президента в регионе. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе губернатора СК.
На еженедельном совещании в правительстве глава края сказал, что выборы на территории края прошли «организованно и безопасно».
Владимиров поблагодарил ставропольцев за то, что они отдали свои голоса за будущего президента. Глава выразил благодарность руководству и сотрудникам правоохранительных и экстремальных служб.
Губернатор отметил, что заметно увеличилось число участников в голосовании и выборы прошли достойно.
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