Губернатор Владимиров: выборы на Ставрополье прошли организованно

Губернатор высказал мнение о том, как прошли выборы президента в регионе. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе губернатора СК.

На еженедельном совещании в правительстве глава края сказал, что выборы на территории края прошли «организованно и безопасно».

Владимиров поблагодарил ставропольцев за то, что они отдали свои голоса за будущего президента. Глава выразил благодарность руководству и сотрудникам правоохранительных и экстремальных служб.

Губернатор отметил, что заметно увеличилось число участников в голосовании и выборы прошли достойно.